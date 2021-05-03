أحمد سعد الدين: السيناريو البطل في مسلسل "الطاووس".. وسهر الصايغ من أفضل الممثلات في رمضان





أشاد الناقد الفني، أحمد سعد الدين، بصناع مسلسل "الطاووس"، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي، قائلا:"إن المسلسل من الأعمال الجيدة التي تم عرضها خلال الموسم الرمضاني".









وأوضح سعد الدين، أنه بعد عرض نحو 20 حلقة من المسلسل، برهنت الأحداث أنها بعيدة عن حادث الفيرمونت، الذي أثار ضجة مع عرض الحلقات الأولى من العمل، مشيرا إلي أن المسلسل تناول حادث الاغتصاب كرمز لاغتيال أحلام البسطاء، خاصة في ظل الصراع الدائر بين عالمين هما عالم رجال الأعمال والسلطة والمال من جانب وعالم البسطاء والطبقة المطحونة من جانب آخر.





وأشار سعد الدين، أن فكرة اختيار أن تكون الشخصية التي تحتضن ضحية الاغتصاب، سيدة مسيحية اختيار موفق، خاصة أن فكرة وجودها في نسيج العمل، يكون خير دليل وبرهان و تأكيد على أن مصر نسيج واحد مسلم ومسيحي، وليس لدينا مجال للتفرقة بين نسيج المجتمع الواحد.









وتابع:" أن أهم من يميز المسلسل أيضا، هو أنه يعتمد في المقام الأول على السيناريو، وليس النجم، فالسيناريو في العمل هو البطل، خاصة انه مع الأسف الشديد اغلب المسلسلات تعتمد على البطل، لهذا السبب الدراما خلال السنوات الأخيرة تدهورت إلي حد كبير.









وأكد سعد الدين، أن أبرز مفاجآت هذا العمل هي الفنانة الواعدة سهر الصايغ، والتي تعد من وجه نظره من أفضل الممثلات خلال موسم رمضان الحالي.









مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



