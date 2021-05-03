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وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح وتوريد مليون طن

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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 قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان، وتم توريد نحو مليون طن لوزارة التموين.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، أن إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية.

كما نوّه الوزير بأهمية  التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع.

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