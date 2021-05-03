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البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر علي ضفاف النيل (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:00 م
مارينا بشارة
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قامت نسور "سكاي ون" بعمل عرض بالمظلات علي ضفاف النيل للترويج لحملة "اتحضر للأخضر" وذلك بالتعاون مع الإتحاد المصري للمظلات، لرفع ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية مع العمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتأتي تلك الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي وحرصًا من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة علي التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات الرياضية في نشر ثقافة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة لتحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة البيئة وفق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

وقد تم تنفيذ الحملة تحت رعاية وزارة البيئة إيمانًا بدور كل فرد ومؤسسة بالعمل علي النهوض بالوضع البيئي بمصر لما تحمله من مسئولية مشتركة تجاه وطننا.
البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر علي ضفاف النيل (فيديو)
البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر علي ضفاف النيل (فيديو)
البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر علي ضفاف النيل (فيديو)
البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر علي ضفاف النيل (فيديو)

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