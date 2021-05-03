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الأرجنتين تسجل 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في الأرجنتين، 156 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقارنة مع 231 فى بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 64.252 شخصا.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الأرجنتينية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11.394 حالة، مقابل 16.502 أمس السبت، لتبلغ الحصيلة العامة 3005259.

 

وكانت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى الأرجنتين، تجاوزت مستوى 3 ملايين حالة جديدة.

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