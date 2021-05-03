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تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بدراسة العديد من الاحتمالات وقام بترتيب أوضاعه وذلك تحسبًا لخسارة فرصة انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لقائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو المقبل.

و مازال الغموض يحيط بموقف محمد صلاح على الرغم من تمسك الجهاز الفني للمنتخب بضمه وموافقة الفرعون المصري، حيث لم ترسل إدارة ليفربول موافقتها الرسمية حتى الآن على انضمام صلاح إلى المنتخب خصوصا أن البطولة ستقام في وقت خارج فترة الأجندة الدولية.

وسيقوم شوقي غريب بضم مدافع إضافي بعد أن استقر على ضم لاعب مدافع ضمن الثلاثي الكبير وهو أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي. أما المدافع الثاني، فمن المقرر أن يكون واحدًا من محمود حمدي الونش نجم الزمالك أو أيمن أشرف نجم الأهلي.

و الاتجاه الآخر لدى شوقي غريب سيكون ضم لاعب وسط مدافع بدلًا من صلاح والمفاضلة هنا بين الثنائي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد نجم الزمالك.

وعلى صعيد آخر, لم يتم حسم موقف حراسة المرمى في المنتخب أثناء الأولمبياد حتى الآن في ظل مطالبة بعض أفراد الجهاز الفني بعدم ضم حراس مرمى والاكتفاء بوجود محمد صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان ومصطفى شوبير.

ويخطط الجهاز الفني للمنتخب للاستفادة بمقعد الحارس في مركز آخر، حيث تسمح لوائح البطولة بوجود حارسي مرمى في القائمة النهائية وآخر في قائمة البدلاء التي تضم حارس و3 لاعبين.

وفي حالة عدم استدعاء حارس مرمى فوق السن فإنه سيتم الاستعانة بلاعبين في خط الدفاع ولاعب وسط ارتكاز ليشكلوا قائمة الثلاثي الكبير.

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