القليوبية تسجل 37 حالة إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة، اليوم، 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة و3 حالات من خارج المحافظة.



وتصدر مركز ومدينة بنها الإصابات ب 20 إصابة، تلاه طوخ ب7 إصابات ثم غرب شبرا ب3 إصابات، ثم العبور والقناطر الخيرية وشبين القناطر بحالتين لكل منهم وقها حالة واحدة بينما سجل شرق شبرا وقليوب وكفر شكر صفر إصابة.



فيما سجلت المحافظة 5 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الأن بالمحافظة 1360 حالة.



وبحسب البيانات فإن المتوفين 4 سيدات ورجل توفوا داخل مستشفيات كفر شكر المركزي وحميات طوخ وعزل قها وحميات بنها وبنها التعليمي، بينما سجلت 8 مستشفيات أخرى مخصصة لعزل وعلاج وفرز مصابي كورونا صفر وفيات اليوم.



وكشفت البيانات، أن المتوفين هم: "ش.ع" 64 عاما من كفر شكر، و"ف.م" 60 عاما من طوخ، و"ل.س" 55 عاما من طوخ، و"ع.م" 78 عاما من القناطر الخيرية، و"م.ا" 75 عاما من طوخ.



في سياق متصل ناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار.