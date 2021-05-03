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بعد الانتهاء من تصوير "بنت السلطان" أحمد مجدي يوجه رساله لـ روجينا

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
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نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر أحمد مجدي في الصورة برفقة النجمة روجينا، وعلق  قائلا: من أجمل الحاجات اللي حصلتلي السنة دي اني اتعرفت على #روچينا ، اخت رقيقة وجدعة وداعمة.. وباندهش وانا معاها من قدر المحبة والتفاني. وباسأل نفسي وانا قدامها منين وازاي. النهاردة كان اخر يوم ليا ف #بنت_السلطان ،اتمنى تتابعوه للنهاية ويعجبكم.

 

و جاء رد روجينا كالآتي : انا اللى سعيدة وفخورة بيك يااحمد ممثل شاطر اوى ومتواضع جدا مع كل الناس بتحب شغلك وزميلك ، جامد يعسلية .

 

ويشارك الفنان أحمد مجدي في مسلسلين هذا العام خلال موسم الدراما الرمضاني، الأول مسلسل “قصر النيل” ويجسد خلال أحداثه شخصية المحقق خالد نوح، والثاني مسلسل “بنت السلطان” ويقدم خلال أحداثه شخصية حسام، المحب الذي لا يتأخر لحظة في معاونة حبيبته.

 

وعلى مدار رحلة مسلسل بنت السلطان، نجد النجمة روجينا التي تقوم بشخصيتي “عزة - منار”، تخرج من مشكلة لتقع في مشكلة أكبر، فهي دومًا تحاول الفرار، سواء من حمو، رب عملها الذي يلاحقها ويحاول ابتزازها لترضى بالزواج منه أو من أهل زوج منار الصعايدة، والذين يلاحقونها على أنها منار التي قتلت زياد ابنهم، فهي وحدها دومًا تسبح عكس التيار، ولا تلتقط أنفاسها من الكر والفر، إلى أن تجمعها الأقدار بحسام، والذي يظهر بمثابة فارس أحلامها الذي لن يدخر أي جهد في حمايتها وإحاطتها بالأمان.

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