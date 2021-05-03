إغراق الحدائق العامة ومتنزهات المنصورة بالمياه لمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم

شنت رئاسة حي غرب المنصورة اليوم محمد عبدالباقي رئيس الحى، صباح اليوم الأثنين حملة ميدانية علي الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة خلال أعياد شم النسيم منعا لإنتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع



رافقه خلال الجولة الدكتورة مني المتبولي وكريمة صديق نائبا رئيس حى غرب المنصورة، وقوات من ادارة الحماية المدنية التى أغرقت الحدائق والمتنزهات العامة بالمياه لمنع أي تجمعات من المواطنين، وانتشرت فرق أمنية بالشوارع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال شم النسيم.



فيما أكد " محافظ الدقهلية " علي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات.



وتنفيذا لقررات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم منعا لإنتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع المواطنين بنطاق المحافظات من خلال منع كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع أية تجمعات وفاعليات جماهيرية وغلق الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والتعامل بكل حسم مع المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين