تراجع سعر نفط عمان 78 سنتاً للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم، بواقع 78 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو، تراجع إلى 64.48 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 65.26 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس المقبل 64.04 دولار للبرميل، بتراجع 75 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 64.79 دولار للبرميل.





وكان آخر سعر لنفط عُمان في العقود الآجلة تسليم شهر يونيو عند 65.22 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوني المقبل 0.25 بالمائة، ليصل إلى 63.42 دولار للبرميل، خاسرًا 16 سنتًا للبرميل.





وتراجع سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.42 بالمائة، ليصل إلى مستوى 66.48 دولار للبرميل، فاقدًا 28 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.