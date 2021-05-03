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السعودية تستعد لبيع صوامعها الحبوب للقطاع الخاص

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
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 ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم، تستعد لبيع بعض صوامع الحبوب للقطاع الخاص.

وأضاف المصادر؛ وفقاً لوكالة بلومبيرج، أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية تهدف إلى البدء في بيع مواقع الصوامع في أقرب وقت من هذا العام 2021.

ولفتت المصادر، إلى أن المؤسسة العامة للحبوب ستسعى للحصول على عروض من الشركات الأجنبية والمحلية، مشيرةً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الأمر وقد تحتفظ المؤسسة بالأصول.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية، في 21 أبريل 2021، عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

وتم استكمال المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر 2020، بانتقال ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقاً للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2.03 مليار ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقاً للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750 مليون ريال، وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربعة 5.77 مليار ريال.

وحدد مجلس الوزراء السعودي قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص؛ وذلك من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.

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