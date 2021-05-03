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سعر خام دبي ينخفض إلى 62.894 دولار للبرميل في أبريل

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
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قالت مصادر، اليوم الاثنين، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في أبريل نيسان إلى 62.894 دولار للبرميل في المتوسط.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أبريل نيسان الماضي كما تعرضها بلاتس، وفقاً لوكالة رويترز.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة 28 أبريل/ نيسان  ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو/ حزيران القادم، بواقع 34 سنتاً للبرميل.


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