رفع ١٠٠ طن مخلفات جراء حملة إشغالات مكبرة في الإسماعيلية

ترأس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بنطاق مدينة الإسماعيلية والتي تضمنت شارع شل والجعيص وعبدالحكيم عامر، وشارع الكاكولا وعثمان والتثقيف الفكري وخلف صيدلية خطاب، بإجمالي حمولات تصل إلي ١٠٠ طن، كما تضمنت الحملة شوارع" الغابة، وعبدالحكيم عامر، والجعيص، وهدى شعراوى، والمدارس والدقهلية، وميدان الفردوس".



وعلى جانب أخر تم المرور على الأندية والشواطئ، للتأكد من تطبيق قرار المحافظ رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية والكورنيش والساحات الشعبية بنطاق المحافظة، وذلك من الساعة ٦ مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق ٤ مايو.



وعلى جانب أخر تم المرور على ورش الكاوتش بنطاق الحي، ووجه برفعها تجنبا لحرقها في عيد شم النسيم، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة ثان وقطاع الإشغالات، أوصى محافظ الإسماعيلية على الاستمرار في الجولات الميدانية لرصد أي مخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا

