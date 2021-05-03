Advertisements

رفع ١٠٠ طن مخلفات جراء حملة إشغالات مكبرة في الإسماعيلية

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
ترأس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بنطاق مدينة الإسماعيلية والتي تضمنت شارع شل والجعيص وعبدالحكيم عامر، وشارع الكاكولا وعثمان والتثقيف الفكري وخلف صيدلية خطاب، بإجمالي حمولات تصل إلي ١٠٠ طن، كما تضمنت الحملة شوارع" الغابة، وعبدالحكيم عامر، والجعيص، وهدى شعراوى، والمدارس والدقهلية، وميدان الفردوس".

وعلى جانب أخر تم المرور على الأندية والشواطئ، للتأكد من تطبيق قرار المحافظ رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية والكورنيش والساحات الشعبية بنطاق المحافظة، وذلك من الساعة ٦ مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق ٤ مايو.

وعلى جانب أخر تم المرور على ورش الكاوتش بنطاق الحي، ووجه برفعها تجنبا لحرقها في عيد شم النسيم، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة ثان وقطاع الإشغالات، أوصى محافظ الإسماعيلية على الاستمرار في الجولات الميدانية لرصد أي مخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 13 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ ساعتين

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 19 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

12:02 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي