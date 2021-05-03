استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم





شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظة بورسعيد، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية والامنية لمتابعة تنفيذ القرارات للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق الشواطىء والحدائق والمتنزهات ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.



وفى نفس السياق، واصلت الأجهزة التنفيذية والامنية لليوم الثالث على التوالى الحملات الليلية لمتابعة قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المقررة، ومن هذا المنطلق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بقيادة الأستاذ فوزى الوالى رئيس الحى بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ قرارات محافظ بورسعيد، وتم

المرور بكل من شارع النصر وشارع عبد الحليم محمود ومنطقة ال٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات الجيزه وتعاونيات حسن عمار ومنطقة شباب المدينة وشارع النصر، حيث تم رفع وازالة الاشغالات، كما تم اثناء حملة الكمامات تحرير عدد ١٤ محضر عدم ارتداء كمامة.كما تم تشميع محل يستخدم لتصنيع منتجات لحوم بدون ترخيص كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.





كما تابعت الأجهزة التنفيذية بحى الشرق بقيادة العميد نعمان على رئيس الحى إجراءات غلق الحدائق العامة والمتنزهات وإغلاق الحدائق لمنع تواجد المواطنين.





وفى حى الضواحى، تابع الحى بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى إجراءات غلق كورنيش قناة الاتصال والحدائق العامة بالضواحي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازيه خلال الاحتفال بيوم شم النسيم والحد من انتشار العدوى بفيرس كورونا المستجد، وتم التأكد من غلق وتأمين الكورنيش والحدائق العامة غلقا تاما ومنع أي تواجد أو تجمعات للمواطنين به كما شهد الكورنيش تواجد عناصر من الشرطة لمنع تواجد المواطنين بهذه المناطق.





وشهدت شوارع حي العرب حملات ليلية على المطاعم والكافيهات والمحلات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين والمواصلات العامة

وذالك تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات التفتيشية، وترأس الحملات المحاسب عادل عبد الفتاح رئبس حي العرب بالتنسيق مأمور قسم شرطة العرب وضباط مباحث القسم وشرطة المرافق ضباط وأمناء وأفراد ومديرين الإدارات التنفيذية بالحي، وأسفرت الحملة الليلية عن رفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة المواصلا العامة ورفع كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة.



و شهدت مدينة بورفؤاد استمرار غلق شاطىء بورفؤاد لليوم الثاني على التوالي وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد حيث أصدر السيد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد تعليمات منذ أمس السبت بإغلاق شاطىء المدينة وذلك كإجراء إحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا علي سلامة وصحة المواطنين وذلك لمنع كل أشكال التجمع خلال أعياد شم النسيم لمرور تلك الفترة التي تشهد زيادة في أعداد مصابي كورونا بسلام.





يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد شدد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية للقيام بحملات مكثفة ومفاجئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدا على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل الأحياء والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة والأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم.