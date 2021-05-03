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الجودو يطير إلى روسيا للمشاركة في بطولة جراند سلام المؤهلة للأوليمبياد طوكيو

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تطير بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم الاثنين إلى روسيا للمشاركة فى بطولة جراند سلام التي تستضيفها  مدينة كازان خلال الفترة من ٣ وحتى ٧ مايو الجاري. والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبلين.

تضم البعثة ستة افراد برئااسة  العميد عمرو مكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه المدرب الهولندي جورجى سيرجييفتش، وأربعة لاعبين هم ، أحمد على عبد الرحمن وإن ٦٦ كيلو جراما،  ومحمد محى الدين وزن  ٧٣ كيلو جراما ،. وعبد الرحمن محمد وزن ٨١ كيلو جراما، وحاتم عبد الآخر وزن ٩٠ كيلو جراما.

من جانبه قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة أتحاد الجودو إن المنتخب استعد للبطولة من خلال إقامة معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي ، تحت قيادة المدير الفني الازوبكستاني جمالوف شارك فيه ٨ لاعبين ، ولكن الجهاز الفني قرر المشاركة بأربعة لاعبين فقط نظرا لإجراء رمضان درويش عملية الزائدة الدودية وإصابة محمد عبد الموجود ، و إعداد كل من محمد علي ومحمد عبد العال  للبطولة الأفريقية التي تستضيفها السنغال نهاية الشهر الجاري والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو

وأضاف أن المنتخب أمامه بطولتين للتأهل للأوليمبياد و هما بطولة أفريقيا التي يحتفظ منتخبنا بلقبها وبطولة العالم التي تقام بالمجر في يونيو المقبل، لافتا إلى أن بطولة جراند سلام التي تقام بمدينة كازان الروسية هي أخر بطولات الجراند سلام هذا العام .

أشار إلى أن المنتخب تأهل منه ٣ لاعبين إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وهم رمضان درويش و محمد علي و محمد عبد الموجود ، و يسعي الإتحاد إلى تأهل الثنائي محمد محي و حاتم عبد الآخر ليصبح عدد المتأهلين ٥ لاعبين في إنجاز لم يحدث من قبل في إتحاد الجودو أن يتاهل ٥ لاعبين إلى الدورة الأوليمبية .

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