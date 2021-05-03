20 مليون إصابة بكورونا و200 ألف وفاة.. ماذا يحدث في الهند؟

ارتفاع إصابات كورونا في الهند



أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لليوم الثاني عشر على التوالي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19.93 مليون حالة.



كما سجلت السلطات الصحية في الهند، 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 218959 حالة.



وكشف خبراء في القطاع الصحي في الهند، أن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام المعلنة حكوميا.



تطعيم البالغين



وفي محاولة لوقف الإصابات، سمحت السلطات الهندية بمنح لقاحات "كوفيد-19" لكل البالغين في البلاد.



وأصدرت الحكومة الفدرالية للبلاد، أمرًا يطلق حملة لتطعيم كل البالغين في الهند بدءً من عمر 18 عاما، وذلك بعد أن كانت إجراءات السلطات للوقاية تشمل فقط تلقيح من هم فوق 45 عاما.



وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاحات 125 مليونا، ما يمثل 9% من عدد السكان، بينهم 27 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية، أي 2%.



تكدس الجثث



ويتلخص الوضع المأسوي في الهند، توثيق السكان حالات وفاة في الشوارع وعلى نقالات خارج المستشفيات المكتظة.



ورغم وصول المعدات الطبية الطارئة من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية مع 400 أسطوانة أكسجين، لا يزال هناك نقص حاد في الأكسجين والأدوية والأسرة في أنحاء الهند.



تشهد الهند مأساة حقيقة، جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 19.93 مليون حالة، وانهيار القطاع الصحي فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية، لتدخل البلاد في نفق مظلم.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أوضاع فيروس كورونا المستجد في الهند.