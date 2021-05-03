"صحة الإسماعيلية" تجري الكشف الطبي على المقيمين بقصر ضيافة كبار السن

اجري الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية زيارة قصر ضيافة كبار السن التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وخلال الزيارة تم مراجعة الحالة الصحية للمقيمين في الدار، وبناء عليه تم التنسيق لنقل الحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمجمع الإسماعيلية الطبى، بمرافقة فريق من مشرفى مديرية التضامن الاجتماعي لرعايتهم أثناء الانتقال وحتى توقيع الكشف الطبى عليهم.



فقد أجرى التحاليل والإشاعات اللازمة لجميع الحالات، التى شملت جراحات الأوعية الدموية وجراحات القلب، وفحص وظائف الكبد والكلى، ومتابعة قلب وباطنه وصدر ونفسية وعصبية، مع حجز أحد الحالات بالمجمع لاستكمال ومتابعة مراحل العلاج.

و من جانبه أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بأن جميع احتياجاتهم من العلاج سيتم صرفها مع توصيلها حتى مقر إقامتهم بالدار، كما أعلن عن قيام مديرية الصحة بتسجيل المقيمين من كبار السن على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى أسرع وقت، قيام فريق من إدارة الأمراض المتوطنة بتعقيم وتطهير الدار بشكل دائم ومستمر.



ويتضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية تقديم الخدمات الصحية بدور رعاية الأيتام ودور المسنين التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، من خلال تقديم الخدمات الوقائية ( خدمات الترصد للأمراض المعدية- خدمات صحة البيئة- أعمال مراقبة الغذاء- خدمات التطعيمات) وخدمات الرعاية الأساسية عن طريق تسجيل أبناء دور الأيتام ودور المسنين بالتأمين الصحي الشامل، وإرسال فرق لإجراء الفحص الشامل لهم بصفه شهرية وتقديم الخدمات الطبية، بجانب خدمات التمريض.

