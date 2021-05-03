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رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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زار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كنيسة (السيدة العذراء بالمجاورة الأولي)، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة الـ٣٢، والكنيسة (الكاثوليكية بالمجاوره ٣٢)، يرافقه مسئولو الجهاز،   لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته، باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، معربا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، ومتمنياً حلول هذه الأعياد على الإخوة الأقباط وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وكان فى استقبال رئيس الجهاز، الأب إبرام والقس  إسحاق وليم، والقس، جارجريوس، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز ومرافقوه.


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