أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الاثنين، بأن بروكسل تريد فتح حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية أمام المسافرين الملقحين.

وقد أصيب موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينان، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل لكورونا.

وأشارت متحدثة باسم وكالة الدفاع الأوروبية، إليزابيث شوفمان، إلى أن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 فبراير" مؤكدة في المقابل أنه "لم يشارك في اجتماع عقد مع 30 موظفاً من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي"، نافية بذلك ما أوردته يوراكتيف بهذا الصدد.