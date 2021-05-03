محافظ القاهرة لـ الأسر المصرية: نشكركم على التزامكم (فيديو)

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هناك التزاما كبيرا من جانب المواطنين بعدم التردد على الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، موجها رسالة إلى الأسرة المصرية، قائلا: "نشكركم على هذا الالتزام".





وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي داخل المقاهي والمطاعم، موجها لهم رسالة: "نرجو مزيد من الالتزام بالإجراءات فلن تسمع الدولة بأي مخالفات تضر صحة المواطن".



