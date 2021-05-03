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محافظ القاهرة لـ الأسر المصرية: نشكركم على التزامكم (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:45 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هناك التزاما كبيرا من جانب المواطنين بعدم التردد على الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، موجها رسالة إلى الأسرة المصرية، قائلا: "نشكركم على هذا الالتزام".
وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي داخل المقاهي والمطاعم، موجها لهم رسالة: "نرجو مزيد من الالتزام بالإجراءات فلن تسمع الدولة بأي مخالفات تضر صحة المواطن".
ولفت إلى أن الحملات مستمرة لرصد المخالفين، وتوقيع الغرامات يتم بشكل فوري، منوها بأن كل ما تتخذه الدولة من إجراءات يستهدف حماية صحة المواطن.
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