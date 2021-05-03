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خلال 24 ساعة.. ضبط 12 قضية أمن عام وتحرير (1175) مخالفة مرورية

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (12) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير(1175) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (113) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

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