انتقام بـ"المولوتوف".. كواليس إشعال النيران في جراج حي العجوزة







بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 شخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم.







عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه تم ضبط مركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم لمخالفته خط السير بالمناطق الحضرية وتم حجز مركبة "التوك توك" بالجراج محل البلاغ، ولدى توجهه ووالدته للجراج للإستعلام عن إجراءات إستلام مركبة "التوك توك" فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الموظفين الأمر الذي أثار إستيائه ونظرًا لعدم تمكنه من إنهاء إجراءات الحجز قرر الإنتقام وإضرام النيران بالجراج وفـي سبيل ذلك إستعان بصديقيه، وأيدا ذلك، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة.





كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل جراج تابع لحي العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس بمحافظة الجيزة للتحفظ على السيارات ومركبات "التوك توك" المخالفة.وتم إخماده دون حدوث إصابات وما قرره المُبلغ "مسئول أمن بالجراج" أنه أثناء تواجده داخل الجراج محل البلاغ فوجئ بنشوب حريق محدود بمقدمة إحدى السيارات وأن سبب الحريق سقوط زجاجة تحوي مادة سريعة الإشتعال.