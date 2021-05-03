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نيجيريا تعلن مقتل 8 أشخاص بهجوم إرهابي شمال شرق البلاد

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:58 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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هاجم مسلحون، اليوم الاثنين، قاعدتين للجيش في شمال شرق نيجيريا، واحتلوا إحداها ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

 

وبحسب مصادر عسكرية نيجيرية، وقع الحادث على مسافة حوالى 20 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، كما استهدفوا قاعدة في ران بالولاية نفسها.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، استبدل الرئيس محمد بخاري أربعة من كبار قادته العسكريين في محاولة لتعزيز مكافحة التمرد الذي أدى أيضاً إلى نزوح أكثر من مليوني شخص منذ عام 2009.

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هجوم ارهابي نيجيريا قتلى

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