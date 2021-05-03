Advertisements

عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
تقع مقبرة نب آمون والذى عاش حوالي عام 1350 قبل الميلاد في جبانة طيبة " الأقصر" على الضفة الغربية لنهر النيل وكان كاتبًا لإحصاء الحبوب في مجمع المعابد بطيبة واكتشفت مقبرته عام 1820 بواسطة اليوناني جيوفاني أثاناسي الذي كان يعمل وكيلا لهنري سولت، القنصل البريطاني العام في مصر وقتها

وعلق الدكتور عبد الرحيم ريحان، الخبير الأثري المعروف، في تصريحات إلى الفجر، قائلًا، إن جدران المقبرة مصدرًا لعدد من أشهر مشاهد المقابر المصرية المنقوشة، حيث أنها مزينة وغنية بالحياة، وقام مكتشفها بنزع المناظر الموجودة على الجدران وباعها إلى المتحف البريطاني عام 1821م.

وتضم لوحات المقبرة مناظر صيد الطيور في المستنقعات، ورقص الفتيات في مأدبة كبيرة، وبركة في حديقة مورفة الظلال على جوانبها أشجار مختلفة الأنواع.

وفي عام 2009م، عرضها المتحف البريطاني واصفًا إياها بأنها أعظم اللوحات الباقية من مصر القديمة على الإطلاق وأنها واحدة من أعظم كنوز المتحف.

ورسومات المقبرة ملهمة للعديد من الفنانيين التشكيليين حيث أدرجها الرسام البريطاني الهولندي لورينس في مشهد من رعي الإوز كزينة جدارية في لوحته "يوسف المشرف على مخزن غلال الفرعون" المرسومة عام 1874 واستخدم الرسام الفرنسي بول غوغان جزءً من مشهد المأدبة كنموذج للتركيبة في لوحاته.

المقبرة الثانية هى مقبرة "مين نخت" وكان كاتبًا للمخازن في عهد الملك "تحتمس الرابع" من الأسرة الثامنة عشرة وكان المسئول عن صناعة النبيذ والعنب ومن ألقابه منجم آمون والكاتب ومتخصص في علم الفلك والمنشد المقرب للإله رع.

وتُعد من أشهر مقابر الأشراف وعلى جدرانها صور بديعة لا تزال محتفظة بجمالها ومعظم هذه الصور تُمثل الحياة الزراعية في مصر القديمة من حرث الأرض وبذر القمح وحصاده، وكذلك مناظر قطف العنب وعصره، وصناعة النبيذ، كما توجد مناظر للصيد في البر والبحر، ومناظر لمجالس الموسيقى والرقص.
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته
عمرها 3700 عام.. المقبرة التي سرقها البريطانيون وألهمت جوجان في رسوماته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر الفجر الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 20 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ أقل من ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 9 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ أقل من ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مقبرة "تي" تقدم الدليل على قدرة الفراعنة على نقل الأحجار والتماثيل الضخمة

"الفجر" تكشف سر وجود "مراوح" داخل مقبرة فرعونية في سقارة

أمين "الأعلى للأثار": مصري اكتشف مقبرة "محو" ورممها المصريون

ننشر التفاصيل الكاملة لكشف مقبرة "كاهن التطهير الملكي" بسقارة

مقبرة "واح تي" في سقارة... كشف أثري بأيدٍ مصرية

جولة داخل مقبرة "واح تي" آخر اكتشاف أثري في عام 2018 (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي