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قصور الثقافة تقيم ليلتها الثامنة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة، الثامنة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى" والليلة الثالثة مع السيرة الهلالية وغناء المربعات، قدمها الشاعر والباحث مسعود شومان بمصاحبه شاعر الهلالية عز الدين نصر الدين وفرقته، حيث توهج التراث الشعبى وسط حى السيدة زينب وتوافد المحبين، لتتألق الليالى فى محبة التراث الشعبى بتفاعل كبير بين الجمهور.




ثم عقدت ندوة حول كتاب "نزهه فى أرض المسرح" للكاتب الصحفى يسرى حسان، وتحدث معه الناقد محمد زعيمة والناقد أحمد خميس، أدارها الدكتور حمدى سليمان، حيث دارت الندوة حول الحركة المسرحية عموما ومسرح الثقافة الجماهيرية على وجه الخصوص والحراك المسرحى وآليات وطرق دعمه وتقويمه خلال الفترة الراهنة.



كما استعرضوا تاريخ الحركة المسرحية فى مصر بشكل عام، أعقبها أمسية شعرية غنائية، شارك فيها الشعراء بكرى عبد الحميد، محمد جاد المولى، فتحى نجم، صلاح نعمان، شادية الملاح، علية طلحة، وليد ثابت، مجيب عيد وغيرهم بمصاحبة الفنان عهدى شاكر أدارها الشاعر مدحت العيسوى.

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