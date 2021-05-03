استشاري: الإصابة بكورونا يسبب "هزة" في الجسم.. والتعافي يستغرق وقتا (فيديو)

ناشد الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الإصابة بكورونا يحدث ما يشبه "الهزة في الجسم" ويستغرق وقتا للعودة لطبيعته.





وأشار "خورشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المتعافي من كورونا يشعر بالإرهاق، وصعوبة في التنفس، وارتفاع في أنزيمات الكبد، واضطرابات في البطن، وهذه الأعراض قد تستمر من شهرين إلى 3 أشهر.



