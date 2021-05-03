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استشاري: الإصابة بكورونا يسبب "هزة" في الجسم.. والتعافي يستغرق وقتا (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الإصابة بكورونا يحدث ما يشبه "الهزة في الجسم" ويستغرق وقتا للعودة لطبيعته.

وأشار "خورشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المتعافي من كورونا يشعر بالإرهاق، وصعوبة في التنفس، وارتفاع في أنزيمات الكبد، واضطرابات في البطن، وهذه الأعراض قد تستمر من شهرين إلى 3 أشهر.

وأضاف أن الشعور بالإجهاد يترك أثر نفسي لدى المتعافي، منوها بأن درجة الإصابة تتوقف على قوة الجهاز المناعي، وحجم الفيروسات التي دخلت الجسم.

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