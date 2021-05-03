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50 مليون جنيه من الأوقاف لبناء المدارس

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس (75) مليون جنيه.

كما اعتمد تحويل (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف (100) مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.
ليبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف (175) مليون جنيه.

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