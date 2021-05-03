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"موديرنا": توقيع اتفاق لبيع 500 مليون جرعة من اللقاحات لآلية كوفاكس الدولية

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وقعت شركة موديرنا، اليوم الاثنين، اتفاقًا لبيع 500 مليون جرعة من لقاحها لآلية كوفاكس الدولية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقًا مع شركة موديرنا، للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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