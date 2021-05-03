Advertisements

تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة مسنة في حريق شقة بالمعصرة

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
فتحت نيابة المعصرة الجزئية التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة مسنة أثر نشوب حريق داخل شقتها بالمعصرة، وتبين أن وراء سبب الحريق ماس كهربائي أدي إلي حريق بالشقة وتفحم محتوياتها بالكامل.

وتبين من معاينة النيابة للجثة أنها لسيدة مسنة في العقد الثامن من العمر ومتفحمة بالكامل.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفاة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين مصرع مسنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق

أخبار تهمك

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ أقل من ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ أقل من ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نشوب حريق في شقة سكنية دون إصابات بالإسكندرية

تفحم جثة رضيع في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

"عثر عليها داخل فيلتها".. النيابة تصرح بدفن جثة شقيقة حبيب العادلي

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة أسفر عن مصرع مسنة في الحدائق

"كانت زبونة عنده وعليه ديون".. اعترافات قاتل عجوز السيدة زينب

استدعاء الشهود العيان في واقعة وفاة مسنة داخل منزلها بالقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي