تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة مسنة في حريق شقة بالمعصرة

فتحت نيابة المعصرة الجزئية التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة مسنة أثر نشوب حريق داخل شقتها بالمعصرة، وتبين أن وراء سبب الحريق ماس كهربائي أدي إلي حريق بالشقة وتفحم محتوياتها بالكامل.



وتبين من معاينة النيابة للجثة أنها لسيدة مسنة في العقد الثامن من العمر ومتفحمة بالكامل.



كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفاة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.



وبالفحص تبين مصرع مسنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.