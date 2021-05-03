بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب



في ضوء انتهاء الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل، قررت وزارة التربية والتعليم، تخصيص امتحان تكميلي، للطالب الذي لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد الامتحان التكميلي للطلاب.



١. قررت وزارة التربية والتعليم، تخصيص امتحان تكميلي للطلاب الذي لم يجتازوا نسبة النجاح.



٢. الطالب الذي لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين سوف يخوض امتحانا تكميليا في شهر مايو.



٣. الامتحانات ستكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية.



٤. بينما يعقد الامتحان التكميلي لطلاب الثانوية العامة، في مايو.



٥. ويستطيع الطالب الحصول على نتيجته سواء إلكترونيًا أو من خلال المدرسة.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ليكون آخر شهر أبريل هو نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



وبدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد امتحانات أبريل.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني التي تشمل امتحاني شهري مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التي حصل عليها التلميذ في الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية.



وأوضحت أن الترم الأول خصصت له الوزارة 50% من درجة المادة، إضافة إلى 50% مخصصة لامتحانى مارس وأبريل بعد إلغاء امتحان مايو الذي كان مقرر له أن يعقد الشهر المقبل.