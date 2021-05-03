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محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بجولة ميدانية داخل مدينة المنصورة يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للتأكد من تنفيذ قرار غلق الحدائق العامة والمنتزهات أمام المواطنين لمنع أي احتفالات بأعياد الربيع "شم النسيم" لليوم الثالث على التوالي.

ووجه الدكتور "أيمن مختار " لرئيس حي غرب وحي شرق المنصورة باستغلال فترة غلق الحدائق العامة والمنتزهات وسرعة البدء في صيانتها من خلال (صيانة كافة الأرصفة والممرات داخل وخارج الحدائق - تقليم الأشجار - دهان اماكن جلوس المواطنين - النظافة المستمرة ) علي مراحل متتالية من خلال الورشه الفنية وإدارة الحدائق بالاحياء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين نظرًا لأن هذه الحدائق هي المتنفس الوحيد لأبناء مدينة المنصورة.

وأشار " المحافظ " لرؤساء الاحياء قائلًا (تخيل نفسك مواطن وليس مسئول ) واعملوا من أجل إرضاء المواطنين وتلبية مطالبهم وليس من أجل إرضاء المسئولين.

وقال " مختار " أننا جميعًا كجهاز تنفيذي نعمل من أجل المواطنين من خلال حل كافة مشاكلهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتقديم خدمة متميزة لهم في كافة المجالات والقطاعات الخدمية.

وأكد " المحافظ " علي استمرار غلق كافة الحدائق العامة والمنتزهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة حفاظا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.

رافق "المحافظ "خلال جولته المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.


جاء ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خلال أعياد الربيع منعا لإنتشار فيروس كورونا بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات حرصا على حياة المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم

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