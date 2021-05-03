ضبط 5231 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5231 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3208 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و290 مخالفة سير بدون تراخيص، و84 مخالفة موقف عشوائى، و67 مخالفة لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.