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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1780 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36 % بالمعاملات الفورية لتسجل الأونصة وقت صياغة هذه السطور 1780 دولار، مقابل سعر 1766 دولار تقريبًا كسعر إغلاق الأسبوع المنقضى، الأمر الذى أثر على سعر المعدن الأصفر في مصر وكافة الأسواق العربية.

 


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