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تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 3-5-2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
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واصل سعر اليورو اليوم الاثنين 3-5-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.86 جنيه للشراء.
19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.75 جنيه للشراء.
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.77 جنيه للشراء .
19.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
18.84 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.85 جنيه للشراء.
19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.80 جنيه للشراء.
19.00 جنيه للبيع.

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