Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس و ميلان في الكالتشيو الإيطالي

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يستقبل ملعب أرينا ، مباراة دربي إيطاليا التس ستجمع بين يوفينتوس و نظيره ميلان ، ضمن فعاليات الجولة الـ 35 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ، وتعتبر هي مباراة تحديد المشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا .


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين ، يوم الأحد المقبل الموافق 9 من الشهر الجاري ، فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.


و تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


ويحتل يوفينتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 69 نقطة متساويًا مع كل من أتالانتا، نظيرة ميلان الذي يحتل المركز الرابع.


جدير بالذكر إنتر ميلان أستطاع أن يتوج ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم - 2021 ، ويسعي كل من يوفينتوس و ميلان و أتالانتا في حسم المركز الثاني ، الثالث من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة يوفنتوس و ميلان عاليا دوري الإيطالي الكالتشيو الإيطالي

أخبار تهمك

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ أقل من ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة يوفينتوس وميلان

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم 10/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع

قبل ديربي ميلانو.. أرقام إنتر ميلان في الكالتشيو جرس إنذار لـ "الروسونيري"

ميلان وتورينو اليوم 17/2/2020 في الدوري الإيطالي | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي