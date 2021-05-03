موعد مباراة يوفنتوس و ميلان في الكالتشيو الإيطالي

يستقبل ملعب أرينا ، مباراة دربي إيطاليا التس ستجمع بين يوفينتوس و نظيره ميلان ، ضمن فعاليات الجولة الـ 35 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ، وتعتبر هي مباراة تحديد المشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا .









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين ، يوم الأحد المقبل الموافق 9 من الشهر الجاري ، فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.









و تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









ويحتل يوفينتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 69 نقطة متساويًا مع كل من أتالانتا، نظيرة ميلان الذي يحتل المركز الرابع.









جدير بالذكر إنتر ميلان أستطاع أن يتوج ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم - 2021 ، ويسعي كل من يوفينتوس و ميلان و أتالانتا في حسم المركز الثاني ، الثالث من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل .