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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي من داعش في الفلوجة

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:33 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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ألقت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على قيادي من تنظيم داعش في الفلوجة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.

 

وكشف ترامب أن البغدادي قتل في نفق بعد أن فجر سترة ناسفة. وقال إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية، كانت خطيرة للغاية.

 

كما أضاف أن البغدادي فرعبر نفق من إحدى البلدات في سوريا. وقال: "كان يركض في نهاية نفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله، خلال ملاحقة الكلاب البوليسية له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه. كما أكد أنه تابع العملية عبر الفيديو، مضيفاً أن زعيم داعش قتل نفسه وأطفاله بتفجير حزامه الناسف.

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قيادي من داعش داعش الفلوجة العراق الاستخبارات العراقية

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