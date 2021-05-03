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محافظ قنا: تحرير 597 محضر مخالفة وضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية 

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والإستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير ٥٩٧ محضر مخالفة خلال حملات الرقابة والتفتيش التى شنتها المديرية على الأسواق والمخابز  خلال شهر ابريل  الماضى.

وقال محافظ قنا، بأن السلع الغذائية التى تم ضبطها شملت ٥ أطنان سكر، ٤ آلاف و٣٥٠ كجم أرز، ٣ أطنان دقيق مستودعات ومخابز، ٤٧٥ كجم مكرونة، ١٢٥ كجم دقيق فاخر، ٣٨٥٩ عبوة بقالة، ٣٤٠ كجم سمن نباتى، ٨٢ كجم لحوم بلدية، ٢٧ كجم لحوم دواجن.

وأضاف الداودي، أن السلع الإستهلاكية التى تم ضبطها شملت ١٦.٥ طن أسمدة كيماوية، ١١٩٠ كجم علف حيوانى، ٣٢٨٧ قطعة أدوات كهربائية، ١٠٠٠ عبوة مستلزمات بيطرية، ٩٨٨ عبوة أدوية، ٢٣٢ قطعة مستلزمات عمارة، مؤكدًا أن جميع السلع التى تم ضبطها تمت مصادرتها والتحفظ عليه، موضحا أن حملات التفتيش نجحت أيضًا فى تحرير ٥٩٧ محضر مخالفة منها ٤٥١ محضر بالأسواق والمحلات و١٤٦ محضر بالمخابز والمطاحن فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيدًا لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة.

فيما أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

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