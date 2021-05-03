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محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأثنين، بجولات تفقدية موسعة علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، للتأكد من الإلتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

 
جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة
وأكد الشريف أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطواريء القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضاف أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية.

وأشار إلى أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة
محافظ الإسكندرية في جولات تفقدية علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة

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