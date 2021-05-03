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الأكبر بالشرق الأوسط.. تفاصيل تطوير ميناء العين السخنة

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء العين السخنة، سلط الضوء على أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، والأكبر بالشرق الأوسط.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تطوير ميناء العين السخنة.

١. تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الأعمال الجاري تنفيذها بميناء العين السخنة، وتشمل إنشاء 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترا.

٢. وتشمل ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع (السخنة مرسى مطروح) لنقل البضائع خاصة الحاويات لأنحاء الجمهورية كافة، ولميناء الإسكندرية.

٣. وجاء إجمالي أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة وهي تعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الأحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.

٤. وجرى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

٥. ويعتبر ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

٦. وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير كافة، التي تبلغ تكلفتها ٢٠ مليار جنيه خلال عامين.

٧. كما وجه بإنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول (10 كم) كم لتتواكب وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة العلمين إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

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