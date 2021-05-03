رغم زيادة الإصابات.. ٤ بشائر عن كورونا بمصر



لا تحور للفيروس في مصر



وكشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة تحور فيروس كورونا في مصر، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي تحور لفيروس كورونا في مصر، ولكن الفيروس لا يعرف حدود، ومصر ليس بمنأى عن العالم.



لا سلالات جديدة في مصر



وقال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن المعامل المركزية تتابع تحورات الفيروس ولم تثبت وجود أي سلالة جديدة للفيروس غير المتواجده في مصر.





لا داعي للقلق



كما قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تشهد زيادة في الأعداد وهو مؤشر خطير رغم انها لا تدعو للقلق في الوقت الحالي.





السلالة الهندية لم تدخل مصر



وعن السلالة الهندية أشار إلى أنها امتدت إلى 17 دولة ولكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر وهناك قرار سابقة بمنع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل بي سي ار.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".











رغم زيادة الإصابات بفيروس كورونا في مصر، إلا أن هناك عدد من البشائر بشأن وضع ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية بعد أن عجزت الحكومات في السيطرة عليه.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.