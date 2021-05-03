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البورصة تخسر 3 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية  تباين في ادائها خلال تعاملات الأسبوع الماضى، والتى من المقرر أن تستأنف تداولاتها غدا الثلاثاء 4-5-2021، وخسر رأسمالها السوقي نحو 3.7 مليار جنيه.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي " egx30" على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.18% ليصل إلى 19476.26 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر " egx70"  بنسبة 2.3%  ليصل إلى مستويات 2085 نقطة،  وارتفع أيضا مؤشر " egx100"  متساوي الأوزان  بنسبة 1.09% إلى 2974.07 نقطة، وارتفع مؤشر" egx 50"  متساوي الأوزان  بنسبة 0.10% إلى 2041 نقطة.

 

 

بلغ إجمالي قيم التداولات  خلال الأسبوع الحالي  نحو 17 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول 2.5 مليون ورقة مالية  على 146 ألف عملية؛ استحوذت الأسهم على نسبة 51% من إجمالي قيم التداولات، في حين مثلت إجمالي قيم السندات 48%.


واستحوذ الأجانب على نسبة 6.8 %و العرب على 4.6 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3.15 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.77 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد

الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين  على 1.83 %من  إجمالي قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 2.10 %و سجل العرب 7.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.728 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2.591 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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