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محافظ الجيزة: رصدنا التزاما كاملا من المواطنين بالإجراءات الاحترازية (فيديو

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنهم يقومون بجولة على المحافظة للتأكد من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية في إطار الإجراءات التي أعلنتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار "راشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك التزاما كاملا من جانب المواطنين بالاجراءات الاحترازية، متأملا أن يكون هذا الالتزام ليس مقتصرا على اليوم فقط، ولكن على الفترة المقبلة حتى نتجاوز هذه المرحلة من جائحة كورونا.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين الأجهزة بالمحافظة لضبط الوضع، وفي حال رصد مخالفة يتم تطبيق القانون فورا.

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