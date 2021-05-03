الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيف القيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم كورونا

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخفيف القيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي، بدأ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا بشأن تسليم لقاحات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الصحة الدنماركية، بيانًا أكدت فيه أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا".