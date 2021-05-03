Advertisements

الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيف القيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم كورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:52 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
Advertisements

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخفيف  القيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكان الاتحاد الأوروبي، بدأ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا بشأن تسليم لقاحات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الصحة الدنماركية، بيانًا أكدت فيه أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا المسافرين الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 20 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ أقل من ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي