"أمين سر لجنة الشكاوي" بالنواب يقدم طلب إحاطة بشأن انتشار القمامة في حدائق الأهرام

قام النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة، إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تكسير الشوارع وانتشار القمامة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.



وأوضح "حسين" أن منطقة حدائق الأهرام أصبحت الآن من أكثر المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب التجاهل الحكومي لها، مشيرًا إلى أن جميع شوارعها تعاني من تكسير وانتشار القمامة، بالإضافة إلى انتشار التكاتك بها.



وطالب أمين سر لجنة الشكاوى بمجلس النواب بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة ومحافظة الجيزة؛ لإنقاذ منطقة حدائق الأهرام من الإهمال، وانتشار القمامة بها.