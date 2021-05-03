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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة عيد شم النسيم

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
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يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم بمناسبة عيد شم النسيم، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تؤكد على أصالة الشعب المصري وتمسكه بقيمه الحضارية، وداعيًا الجميع إلى الحفاظ على أنفسهم وأتباع الإجراءات الإحترازية.

حفظ الله مصر وشعبها، وأنعم على الجميع بالأمن والسلامة.

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