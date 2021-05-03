موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين كل من النادي الأهلي المصري و فريق نهضة بركان المغربي في العاصمة القطرية الدوحة.





وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو المقبل على ملعب “المدينة التعليمية” بالدوحة.





وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقدًا مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي لمدة 3 سنوات بدءًا من 2018.





وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1.





وعلى الجانب الآخر، حصد فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف.





وتوج الزمالك بلقب بطولة السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي الرياض التونسي الموسم الماضي.



