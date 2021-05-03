Advertisements

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة اليوم الأثنين وذلك بعد أن تأكد غياب نجم دفاعات الفريق الملكي عن مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن الدولي الفرنسي رافائيل فاران لن يكون ضمن المجموعة المستدعاه لمواجهة تشيلسي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فاران قد غاب عن مواجهة الذهاب والتي إنتهت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يُذكر أن الملكي قد كان عانى خلال الفترة الماضية من جملة من الإصابات إلى أن جاء نبأ إصابة المدافع الدولي الفرنسي ليشكل صدمة جديدة في وجه زين الدين زيدان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشيلسي

أخبار تهمك

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ أقل من ساعة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 3 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

10:28 ص

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي