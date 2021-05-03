عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة اليوم الأثنين وذلك بعد أن تأكد غياب نجم دفاعات الفريق الملكي عن مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن الدولي الفرنسي رافائيل فاران لن يكون ضمن المجموعة المستدعاه لمواجهة تشيلسي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.





وكان فاران قد غاب عن مواجهة الذهاب والتي إنتهت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بسبب إصابته بفيروس كورونا.





يُذكر أن الملكي قد كان عانى خلال الفترة الماضية من جملة من الإصابات إلى أن جاء نبأ إصابة المدافع الدولي الفرنسي ليشكل صدمة جديدة في وجه زين الدين زيدان.