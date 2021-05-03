توقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري

توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على تراجع على أثر الانتشار الواسع للاصابات بفيروس كورونا المتحور في الهند، ما أضر بتعافي الطلب على الوقود في ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، كما تم تسجيل إصابات مرتفعة أيضا في اليابان والبرازيل، ما يهدد بعرقلة استعادة الاقتصاد العالمي لمستويات النمو الطبيعية وتجاوز تداعيات أزمة الجائحة بشكل كامل.





ويواصل المنتجون في "أوبك+" جهود تعزيز التوازن في السوق النفطية، وقد بدأوا الشهر الجاري إجراء زيادات تدريجية في الإمدادات لمواكبة ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي في شهور الصيف ولا يزال انتشار لقاحات كورونا يعزز الآمال في تماسك السوق والحد من تراجع الأسعار، وقد حقق النفط الخام مكاسب شهرية لخام برنت 8 في المائة والخام الأمريكي 6 في المائة.





وذكر المختصون أن أسعار النفط سجلت مكاسب لمعظم هذا الأسبوع لكنها انخفضت في ختام التعاملات يوم الجمعة الماضي نتيجة عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية السابقة بالتزامن مع المخاوف بشأن تدهور توقعات الطلب في الهند.





وأشاروا إلى التحولات الجذرية في سياسات الطاقة حاليا، خاصة في ضوء الآثار المترتبة على جائحة كورونا موضحين أن زيادة الضغوط الدولية على الحكومات والشركات من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 يأتي في إطار دعم وتعزيز جهود الحماية من تغير المناخ.





ويقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة إن التقلبات السعرية مرجحة بقوة هذا الأسبوع نتيجة زيادة المعروض في السوق في مقابل استمرار انكماش الطلب نتيجة الإصابات الجديدة القياسية في الهند وعدة اقتصادات محورية في منظومة الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.



