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فالنسيا يعلن إقالة مدربه بعد الخسارة من برشلونة
الإثنين 03/مايو/2021 - 01:55 م
وكالات
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أعلن نادي فالنسيا اليوم إقالة مدربه خافي جارسيا بعد ساعات من خسارة الخفافيش أمام برشلونة في الدوري الإسباني.
وقال فالنسيا في بيان اليوم الإثنين إنه "أقال المدرب خافي جارسيا بعد أن أصبح الفريق على بعد ست نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم".
وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى القيادة في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 2-3 بملعبه من برشلونة الأحد"، ليصبح في المركز 14 بفارق ست نقاط عن ويسكا القابع في المركز 18 قبل أربع جولات على النهاية.
وعين فالنسيا بورو مدرباً ليتولى المهمة بصفة مؤقتة للمرة السابعة بالفريق.
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