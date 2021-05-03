سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل صدام الليلة في الدوري (أرقام)

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





الأهلي يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف فريق الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستغلال تعثر فريقه أمس أمام بيراميدز، لمواصلة الزحف نحو الصدارة.





بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويتطلع لمواصلة عروضه القوية في الموسم الحالي لتحسين مركزه في جدول الدوري.





تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة





تقابل الأهلي مع غزل المحلة في 92 مباراة سابقة قبل مواجهة الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 51 مباراة، مقابل 11 انتصارًا لزعيم الفلاحين، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة بينهما، وسجل الفريق الأهلاوي 123 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة.





أول مباراة جمعت الأهلي وغزل المحلة كانت في 1956 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في ديسمبر الماضي وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.





أسامة عرابي نجم الأهلي السابق هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي ضد غزل المحلة، وشارك في 20 مباراة، بينما حسام حسن نجم الأحمر السابق ومدرب سموحة الحالي هو هداف مواجهات الفريقين وسجل 7 أهداف في مباريات الفريقين السابقة.



