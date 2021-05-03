Advertisements

سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل صدام الليلة في الدوري (أرقام)

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:06 م
الاهلي وغزل المحلة
الاهلي وغزل المحلة
علاء خليف
Advertisements
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الأهلي يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف فريق الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستغلال تعثر فريقه أمس أمام بيراميدز، لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويتطلع لمواصلة عروضه القوية في الموسم الحالي لتحسين مركزه في جدول الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

تقابل الأهلي مع غزل المحلة في 92 مباراة سابقة قبل مواجهة الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 51 مباراة، مقابل 11 انتصارًا لزعيم الفلاحين، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة بينهما، وسجل الفريق الأهلاوي 123 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة.

أول مباراة جمعت الأهلي وغزل المحلة كانت في 1956 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في ديسمبر الماضي وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

أسامة عرابي نجم الأهلي السابق هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي ضد غزل المحلة، وشارك في 20 مباراة، بينما حسام حسن نجم الأحمر السابق ومدرب سموحة الحالي هو هداف مواجهات الفريقين وسجل 7 أهداف في مباريات الفريقين السابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام حسن تاريخ مواجهات الاهلي والمحلة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

01:44 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي