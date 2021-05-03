Advertisements
مورينيو يعلق على تحديد مستقبله
الإثنين 03/مايو/2021 - 02:00 م
غدير أحمد
Advertisements
علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن قراره الأخير من تولي مهمة قيادة أحد منافسي إنتر ميلان مستقبلًا، عقب أن رحل عن توتنهام هوتسبير مؤخرا.
وأصبح مورينيو أحد المدربين المميزين في الإنتر على مر التاريخ، عقب أن قاد النيراتزوري لحصد الثلاثية التاريخية في 2010.
وكشف مورينيو في تصريحات عبر موقع "فوتبول إيطاليا": "فإن رغبت محاولة السير في اتجاه أصدقائي، أين الناس الذين تواجدوا في عهدي؟ نفس الرئيس؟ نفس المالك؟ أين اللاعبين الذين كانوا معي؟".
وتابع: "أمتن لهم جميعا، لقد دفعتهم من خلال عملي لتحقيق الفوز، إنني أعطي كل ما لدي لكل نادٍ".
وأستكمل: "عند مغادرتي الأندية، أقول فقط الأشياء الجيدة عن الناد، أنا لست من الأشخاص الذين يناقشون الأمور غير السارة. أنا دائما أذهب إلى الأمور الإيجابية".
وواصل: "الأنتر! لقد فزت بكل شيء مع إنتر. هناك عاطفة خاصة، لكن إذا اضطررت للذهاب إلى إيطاليا ذات يوم لتدريب فريق منافس، فلن أفكر مرتين".
وأتم" "أمتلك طريقة احترافية في النظر إلى الأشياء. وأشعر بالرضا مع نفسي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements