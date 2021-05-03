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مورينيو يعلق على تحديد مستقبله

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن قراره الأخير من تولي مهمة قيادة أحد منافسي إنتر ميلان مستقبلًا، عقب أن رحل عن توتنهام هوتسبير مؤخرا.

وأصبح مورينيو أحد المدربين المميزين في الإنتر على مر التاريخ، عقب أن قاد النيراتزوري لحصد الثلاثية التاريخية في 2010.

وكشف مورينيو في تصريحات عبر موقع "فوتبول إيطاليا": "فإن رغبت محاولة السير في اتجاه أصدقائي، أين الناس الذين تواجدوا في عهدي؟ نفس الرئيس؟ نفس المالك؟ أين اللاعبين الذين كانوا معي؟".

وتابع: "أمتن لهم جميعا، لقد دفعتهم من خلال عملي لتحقيق الفوز، إنني أعطي كل ما لدي لكل نادٍ".

وأستكمل: "عند مغادرتي الأندية، أقول فقط الأشياء الجيدة عن الناد، أنا لست من الأشخاص الذين يناقشون الأمور غير السارة. أنا دائما أذهب إلى الأمور الإيجابية".

وواصل: "الأنتر! لقد فزت بكل شيء مع إنتر. هناك عاطفة خاصة، لكن إذا اضطررت للذهاب إلى إيطاليا ذات يوم لتدريب فريق منافس، فلن أفكر مرتين".
وأتم" "أمتلك طريقة احترافية في النظر إلى الأشياء. وأشعر بالرضا مع نفسي".

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